Трамп посетит Великобританию во второй половине года

Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию во второй половине текущего года. Об этом была достигнута договоренность в ходе встречи в Давосе между главой Белого дома и британским премьером Терезой Мэй, сообщает газета The Guardian.

По данным источников, премьер Мэй и президент Трамп встретятся также в июле на саммите НАТО в Брюсселе. Британское правительство планирует организовать рабочую поездку президента США. Это отодвигает на неопределенный срок перспективы государственного визита американского деятеля. Подготовка к приезду президента США проводится в условиях строжайшей секретности. Не исключено, что мероприятие вызовет массовые протесты, сравнимые с манифестациями против войны в Ираке в 2003 году.

Дональд Трамп отменил визит в Великобританию, который должен был состояться в феврале. Он объяснил свое решение нежеланием участвовать в церемонии открытия нового здания американского посольства в Лондоне, построенного по инициативе администрации Барака Обамы. По мнению главы Белого дома, это была "плохая сделка", так как "за гроши продано одно из лучших посольств в Лондоне", а затем построено новое здание в отдаленном районе за 1,2 миллиарда долларов.

Президент Трамп принял приглашение королевы Елизаветы II посетить Великобританию, которое ему передала премьер Тереза Мэй в ходе поездки в Вашингтон в январе 2017 года. По протоколу предусматривалось оказание гостю высших почестей, в том числе проживание в Букингемском дворце.