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26.01.2018 20:25
Рубрика: Экономика

У кого будут изымать собственность для госнужд в Подмосковье

Текст: Ирина Рыбникова
Новый порядок изъятия земель у собственников, который депутаты Московской областной Думы пообещали разработать к марту этого года, связан с появлением планов комплексного развития территорий и не несет резонансных последствий, рассказали "РГ" в министерстве имущественных отношений Подмосковья и в Мособлдуме.

Накануне в областном парламенте состоялся "круглый стол", после которого журналисты сообщили о том, что в регионе готовится резонансное нововведение, касающееся владельцев земли и недвижимости. Якобы власти разрабатывают документ, который даст им законное право отбирать земельные участки у собственников в "государственных интересах". "Но практика изъятия имущества собственников для госнужд существовала и раньше, - напоминают в пресс-службе Мособлдумы. - Вот один из недавних случаев: при реконструкции Ярославского шоссе пришлось снести несколько домов, которые мешали строительству развязки".

Фото: Сергей Михеев
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Все новшество заключается лишь в том, что теперь у регионов появились планы комплексного развития территории (КРТ). И существующие правила изъятия имущества для госнужд нужно просто осовременить, "привязав" их к планам КРТ, которые представляют собой мини-генпланы конкретных участков и подразумевают чаще всего строительство объектов общественного и рекреационного назначения.

"Главным образом речь идет о бесхозных участках и объектах", - подчеркивает министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев. Это промзоны, территории, на которых находятся аварийные объекты, ведется теневой бизнес или незаконно проживают люди - чаще всего мигранты. Иногда у этих участков или зданий  даже имеются собственники  - отсюда и громкие слова про "изъятия у собственника", которыми чаще всего является юрлицо и иногда не одно. Но по факту из тени имущество не выводится - оно или не используется вообще, или используется третьими лицами. По данным Главархитектуры Подмосковья, таких бесхозных территорий пока насчитали 24 - в Люберцах, Химках, Фрязине, Балашихе, Воскресенске и Зарайске.

Фото: РИА Новости
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По закону ввести их в оборот можно двумя способами. Первый - это убедить собственника самому развивать территорию в соответствии с разработанным властями комплексным планом развития. Второй - изъять имущество, если собственник не найден или отказывается что-либо предпринимать. "Изъятие будет производиться на возмездной основе - собственникам возместят стоимость земельных участков и расположенных на них строений", - подчеркивает министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию Владимир Шапкин отмечает, что решение об изъятии может быть принято только в том случае, если договор о комплексном развитии территории заключается по результатам аукциона. Депутат также напомнил, что по Градостроительному кодексу участки с многоквартирными домами не могут получать статус территорий КРТ. 

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