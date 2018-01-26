В Давосе Трамп предложил миру "свой товар"

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на форуме в Давосе в пятницу заявил, что "Америка открыта для бизнеса" и всячески попытался доказать привлекательность Соединенных Штатов для иностранных инвесторов. По оценке аналитиков, выступление главы Белого дома, позиционирующего себя как лидера крупнейшей мировой державы, было нацелено на продвижение его экономических приоритетов перед лицом мировых деловой и финансовой элиты.

Однако в целом, отмечают наблюдатели, выступление Трампа с учетом его тональности, превратилось в сплошной пиар и поток обещаний, что ранее отчетливо проявлялось как во время его предвыборной кампании, так и во время первого года президентства. "Президент (Трамп) надел шляпу продавца, приветствуя успех своего первого года своего пребывания на посту президента, вместо того, чтобы использовать платформу Всемирного экономического форума для борьбы против глобализации. Трамп, говоривший в эти моменты, как президент местной торговой палаты, заявил: "В Америке никогда не было лучшего времени для ведения бизнеса", - иронично комментирует выступление Трампа CNN.

Выступление Трампа, отмечает The Hill, "было самым ожидаемым событием на форуме в Давосе после того, как он выиграл президентские выборы в США год с небольшим назад". Трамп за это время успел поссориться со многими странами, включая давних и проверенных американских союзников, дав понять, что на посту президента будет проводить жесткую протекционистскую политику.

В этой связи не случайно, что Трамп использовал свое выступление на Всемирном экономическом форуме, чтобы успокоить опасения мировой бизнес-элиты. В начале выступления он обыграл свой тезис "Америка прежде всего", ставший основным посылом стратегии национальной безопасности, обнародованной им в декабре прошлого года.

Контакт с аудиторией в Давосе американский президент постарался установить сразу, в серии вопросов и ответов с Клаусом Швабом, основателем Всемирного экономического форума. "Быть бизнесменом было для меня большим опытом", - сказал Трамп, отметив, что он является первым бизнесменом, ставшим избранным президентом крупной державы, к тому же без формального политического опыта. "Мне всегда хорошо удавалось зарабатывать деньги, я был в этом хорош", - сказал Трамп, обращаясь к аудитории, в основном состоящей из бизнес-титанов из Соединенных Штатов и всего мира.

"Будучи президентом Соединенных Штатов, я всегда ставлю Америку на первое место. Так же, как лидеры других стран должны поставить свои страны на первое место. Но Америка превыше всего не означает Америку в одиночку. Когда Соединенные Штаты растут, то с ними растет и мир", - задал тон своему выступлению американский президент.

Публика в зале молчала, слушая с виду подуставшего американского президента, отмечают наблюдатели, и разразилась аплодисментами, когда он закончил свою речь.

Трамп озвучил несколько тезисов касательно будущего торгово-экономических отношений Соединенных Штатов с другими странами. Американский президент рассказал присутствующим, как после его вступления в должность произошло принятие нового налогового кодекса и эта политика активизировала экономику США и ее основных игроков. "Америка открыта для бизнеса, и мы снова конкурентоспособны", - сказал Трамп.

Президент США сказал, что с момента его избрания в ноябре 2016 года по нынешнее время в стране "было создано 2,4 миллиона рабочих мест, и это число очень сильно растет", добавив, что такие компании, как Apple, обязались перевести рабочие места в США по причине благоприятного для них налогового законодательства.

Глава Белого дома говорил о "росте показателей и об успехах", однако последние статистические данные, кстати, обнародованные вскоре после выступления Трампа, показывают, что в четвертом квартале экономика США выросла медленнее, чем ожидалось, на 2,6 процента по сравнению с 3 процентами роста в предыдущем квартале.

Трамп в своей речи дал понять, что США намерены отойти от практик широкомасштабных транснациональных сделок, которые активно практиковали в прошлом. "У нас (США) не будет свободной и открытой торговли, если некоторые страны будут использовать систему за счет других, - сказал глава Белого дома, - мы поддерживаем свободную торговлю, но она должна быть справедливой и должна быть взаимной".

Трамп также сказал, что он открыт для ведения переговоров по многосторонним торговым соглашениям, в том числе с членами соглашения о транстихоокеанском партнерстве (ТТП), из которого Соединенные Штаты по распоряжению Трампа вышли в прошлом году. "Мы можем создать торговую систему, которая заработает не только для США, но для всех стран. Соединенные Штаты открыты для переговоров по двусторонним торговым сделкам со всеми странами, включая ТТП", - подчеркнул Трамп. В рамках Транстихоокеанского партнерства планировалось создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "У нас уже есть соглашения с несколькими из стран. Мы будем рассматривать возможность переговоров с остальными, будь то индивидуально или, возможно, группой, если это отвечает интересам всех", - добавил американский президент.

Для многих аналитиков показалось странным, что Трамп, который провозгласил выход из ТТП вместе с лозунгом "Америка прежде всего", одним из основных тезисов своей предвыборной программы и, более того, выполнил его, в Давосе заговорил о возвращении к идее интеграции стран в рамках данного соглашения.

Однако в пятницу, после того, как Трамп закончил свое выступление, основное знаковое событие произошло уже на импровизированной пресс-конференции. Здесь Трамп "оседлал свой любимый конек" и снова раскритиковал "фейковые новости".

Трампа немедленно и дружно освистали после того, как он сказал про "противные" масс-медиа. "У меня всегда была очень хорошая пресса, когда я был бизнесменом, и только став политиком, я понял, как плохо и как неправильно может писать пресса", - сказал он на Всемирном экономическом форуме.

Впрочем, сам американский президент, который явно был доволен приемом, оказанным ему бизнес-элитой, заявил, что ему понравилось, как тепло его встретили на форуме. "Это похоже на посещение церемонии Академии (вручения Оскаров), за исключением того, что у нас больше фотографов", - улыбнулся Трамп, отвечая на вопрос CNBC.

Между тем



Представители Белого дома заявили, что тезисы Трампа, озвученные им в Давосе, послужат основой его первого президентского послания, которое будет оглашено на следующей неделе в Вашингтоне.