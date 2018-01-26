В Госдуме пообещали ответ на новый деструктивный шаг США

Расширение санкционного списка США в отношении российских граждан и компаний в связи с ситуацией на Украине является очередным деструктивным шагом Вашингтона, который негативно влияет на отношения между странами и не останется без ответа Москвы. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Новые санкции США - очередной деструктивный шаг, усугубляющий ситуацию в российско-американских отношениях", - цитирует депутата "Интерфакс".

Слуцкий выразил уверенность, что эти меры Вашингтон предпринял исключительно ради "собственных геополитических интересов, недобросовестной конкуренции и обеспечения преимущества на мировых рынках". Он напомнил, что нет никакой связи между обязательствами по Минским соглашениям и Россией, которая не является "стороной внутриукраинского конфликта". В то же время США никак не реагировали на закон о реинтеграции Донбасса, по сути, ставящий крест на вышеназванных соглашениях. Более того, Вашингтон на словах и финансово поддерживает "киевский режим", заметил глава комитета.

"Уверен, что эта очередная порция санкций не останется без ответа с нашей стороны", - заключил Слуцкий.