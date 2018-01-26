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26.01.2018 18:16
Рубрика: Экономика

Минпромторг: Замена пластиковых пакетов бумажными в РФ пока невозможна

Текст: Евгений Гайва

Отказаться полностью от пластиковых пакетов в России и перейти только на бумажные пока невозможно, считают в Минпромторге. При этом, как отметил статс-секретарь, заместитель министра Виктор Евтухов, Минпромторг проведет переговоры с торговыми сетями, чтобы в магазинах присутствовала упаковка обоих видов.

"В настоящее время полное исключение пластиковых пакетов из оборота не представляется возможным, поскольку, как показывает практика, бумажные пакеты не пользуются большим спросом со стороны покупателей по ряду причин - более высокая цена, недолговечность, промокаемость", - цитирует Евтухова РИА Новости.

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В 2017 году Минпромторгу было поручено изучить возможности производства бумажных пакетов и их использования в магазинах наряду с пластиковыми. Как отметил Виктор Евтухов, в ходе выполнения поручения уже прошло совещание с представителями предприятий, выпускающих упаковку, а также с представителями лесной, химической и целлюлозно-бумажной промышленности.

Теперь очередь за торговыми сетями. В ведомстве рассчитывают провести совещания с представителями ритейла. 

По имеющимся аналитическим данным, на долю полиэтилена приходится 0,5 процента от общего объема твердых бытовых отходов в России. Пластиковые пакеты признаны источником загрязнения окружающей среды и причиной гибели птиц, животных и рыб.
 

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