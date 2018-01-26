В Польше принят закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии"

Сейм Польши одобрил в третьем чтении законопроект, запрещающий в стране пропаганду "бандеровской идеологии", сообщает информационный портал еженедельника Do Rzeczy.

За принятие законопроекта проголосовали 279 из 414 депутатов. Он был рассмотрен в рамках внесения изменений в закон об Институте национальной памяти. Документ дает определение преступлениям украинских националистов и военизированных формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Предусматривается также открытие уголовного производства согласно ст. 55 закона об Институте национальной памяти против лиц, отрицающих совершение этих преступлений. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Законопроект о борьбе с пропагандой "бандеровской идеологии" был представлен в польском парламенте более года назад, однако в течение некоторого времени он был заморожен. Планировалось, что документ поступит на рассмотрение сейма в ноябре 2017 года. Ранее председатель правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предупреждал, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки Киевом собственной истории, в том числе, роли УПА. "Украина в Бандерой в Европу не войдет", - заявил политик.