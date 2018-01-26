В Таиланде более тысячи пассажиров эвакуировали из-за пожара в аэропорту

Более тысячи пассажиров были эвакуированы в связи с пожаром в аэропорту в северо-восточной провинции Кхонкэн в Таиланде, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания в системе электрозащиты. Сведения о пострадавших уточняются. Огонь уничтожил сорок процентов кровли комплекса аэропорта. Вылет всех самолетов отменен. Прибывающие рейсы направляются на аэродромы соседних провинций.

"Пока о сроках открытия воздушной гавани говорить затруднительно", - информировал СМИ департамент гражданской авиации Таиланда, передает информагентство Reuters.