Власти Беларуси намерены в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест

Правительство рассчитывает в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест, заявил журналистам премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки в Логойский район, передает БЕЛТА.

"На 2018 год мы взяли планку в 70 тыс. новых рабочих мест. Декрет №7 и указы, которые направлены на развитие малого и среднего бизнеса, будут способствовать выполнению этой задачи. Во всяком случае, условия для этого имеются", - отметил премьер-министр.

По его словам, сейчас важно активно использовать возможности, которые открываются с принятием пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса. "Мы серьезно работали над подготовкой документов, это заняло немало времени. Но это только 10% от всей работы, еще 90% придется на 2018-2019 годы, чтобы задачи по созданию 70 тыс. рабочих мест были безусловно выполнены", - сказал он.

Андрей Кобяков напомнил, что указом президента правительству поручено ежегодно создавать не менее 50 тысяч рабочих мест. "Правительство ужесточило для себя задачу на 2017 год - запланировало создать 70 тысяч рабочих мест. Отчетности по четвертому кварталу пока нет, но по итогам 9 месяцев было создано практически 50 тыс. мест, хотя не все регионы справлялись с поставленной задачей. То есть перспектива выйти на 70 тысяч рабочих мест по итогам 2017 года есть", - добавил глава правительства.