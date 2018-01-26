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26.01.2018 16:56
Рубрика: Происшествия

Возбуждено дело против дебошира, ударившего стюардессу

Уголовное дело возбуждено в отношении авиадебошира, который летел рейсом Москва - Нью-Йорк. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчина устроил дебош на борту воздушного судна и даже ударил стюардессу.

Фото: Photoxpress
Экипажи авиалайнеров смогут усмирять буйных и неадекватных пассажиров

- Пассажир бизнес-класса грубо нарушал общественный порядок, использовал нецензурную лексику, не реагировал на замечания и создавал реальную угрозу безопасности полета и жизни пассажиров, - рассказали в МВД.

Отметим, что после того, как мужчина вернулся в Россию, его задержали сотрудники транспортной полиции.

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