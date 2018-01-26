Заявления главы минфина США шокировали валютный рынок

Новости

Под Саратовом задержаны четверо участников нападения на полицейского 10:36
Истребители ВКС трижды вылетали на перехват самолетов-шпионов 10:36
Большинство воспитателей детсадов признали свою работу перспективной 10:33
На западе Москвы автомобиль упал с эстакады ТТК на набережную 10:30
В претендующем на 13 "Оскаров" фильме "Форма воды" нашли плагиат 10:27
В Крыму три человека погибли в ДТП с легковушкой и микроавтобусом 10:13
Аффлек самоустранился от "Оскара" из-за домогательств 10:08
Опубликован список членов экипажа пропавшего судна "Восток" 10:05
Власти Беларуси намерены в 2018 году создать 70 тысяч рабочих мест 10:05
Пострадавшим в резне в пермской школе выплатили компенсации 10:00
Льготников освободят от сбора при покупки билета в электричке 09:59
В Оренбурге двое детей отравились газом 09:55
В гимназии Хабаровска отравились девять детей 09:45
У боевиков в Сирии обнаружили систему радиоэлектронной борьбы из Европы 09:45
Автомобиль из кортежа Трампа сбил полицейского в Давосе 09:42
Робот София сломалась после вопроса о коррупции на Украине 09:34
В Таиланде более тысячи пассажиров эвакуировали из-за пожара в аэропорту 09:20
Пропавшее в Японском море судно "Восток" начали искать из космоса 09:19
Расширены границы трех дальневосточных ТОР 09:14
В Воронеже у детского сада взорвался автомобиль 09:06
Сирийские ополченцы уничтожили пятерых боевиков в районе Эт-Танф 08:50
В ДТП под Тулой пострадали семь человек 08:49
Самолет МЧС из Красноярска подключился к поискам судна "Восток" 08:20
На границе Беларуси усовершенствуют системы видеонаблюдения 08:00
Кабмин внесет в Госдуму законопроект о внедрении лекарств в оборот 07:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Как гаджеты меняют и упрощают нашу жизнь
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
26.01.2018 06:30
Рубрика: Экономика

Заявления главы минфина США шокировали валютный рынок

Текст: Тарас Фомченков
Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента УК "БК "Сбережения":

- Рубль сегодня имеет большие шансы на некоторую стабилизацию курса перед выходными. При этом, я думаю, в пятницу начнут играть свою роль ожидания рынка по заседанию Федерального резерва США, которое запланировано на следующую неделю. Валютный рынок будет готовиться к нему. И хотя в этот раз каких-то серьезных заявлений не ожидается, уже в преддверии этого падают цены на казначейские обязательства США и растет их доходность. Также важно, что будет предварительно сказано экспертами в отношении прогнозируемой риторики регулятора.

Курс российской валюты вернулся на уровень лета 2015 года

В то же время рынок продолжает испытывать шок по поводу главы минфина США Стивена Мнучина и его заявления о том, что Новому Свету важен слабый доллар. Плюс при этом растет нефть, а также на доллар давит возможный выход США из ядерной сделки с Ираном.

А еще МВФ ожидает в 2018 году роста мировой экономики в 3,9 процента, что тоже влияет на перспективы роста нефти и укрепления рубля соответственно.

Вчера национальная валюта укреплялась к доллару на утренних торгах, причиной чему стал повышенный спрос на рублевую ликвидность для пиковых налоговых выплат января, пришедшихся как раз на 25 число, а также роста цен на нефть, мартовские фьючерсы которой для сорта Brent выросли до уровня в 70,82 доллара за баррель.

Официальный курс доллара на сегодня, 24 января, составляет 55 рублей 93 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 46 копеек). За один евро дают 69 рублей 46 копеек (курс остался на месте, евро ослаб только на 9 тысячных копейки).

Главное сегодня

Большинство погибших в корейской больнице были пациентами реанимации
Опубликовано видео с места крушения вертолета на Украине
Сирийские ополченцы уничтожили пятерых боевиков в районе Эт-Танф
Путин предложил создать сверхзвуковой гражданский лайнер
Стрелки Часов Судного дня сдвинули еще на 30 секунд к "ядерной полуночи"