Заявления главы минфина США шокировали валютный рынок

Сергей Суверов, руководитель аналитического департамента УК "БК "Сбережения":

- Рубль сегодня имеет большие шансы на некоторую стабилизацию курса перед выходными. При этом, я думаю, в пятницу начнут играть свою роль ожидания рынка по заседанию Федерального резерва США, которое запланировано на следующую неделю. Валютный рынок будет готовиться к нему. И хотя в этот раз каких-то серьезных заявлений не ожидается, уже в преддверии этого падают цены на казначейские обязательства США и растет их доходность. Также важно, что будет предварительно сказано экспертами в отношении прогнозируемой риторики регулятора.

В то же время рынок продолжает испытывать шок по поводу главы минфина США Стивена Мнучина и его заявления о том, что Новому Свету важен слабый доллар. Плюс при этом растет нефть, а также на доллар давит возможный выход США из ядерной сделки с Ираном.

А еще МВФ ожидает в 2018 году роста мировой экономики в 3,9 процента, что тоже влияет на перспективы роста нефти и укрепления рубля соответственно.

Вчера национальная валюта укреплялась к доллару на утренних торгах, причиной чему стал повышенный спрос на рублевую ликвидность для пиковых налоговых выплат января, пришедшихся как раз на 25 число, а также роста цен на нефть, мартовские фьючерсы которой для сорта Brent выросли до уровня в 70,82 доллара за баррель.

Официальный курс доллара на сегодня, 24 января, составляет 55 рублей 93 копейки за единицу американской валюты (ослабление на 46 копеек). За один евро дают 69 рублей 46 копеек (курс остался на месте, евро ослаб только на 9 тысячных копейки).