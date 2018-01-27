Албанская оппозиция вывела на улицы 20 тысяч человек

В Республике Албании (РА) проходят массовые акции протеста оппозиции. Перед зданием правительства в Тиране собралось свыше 20 тысяч человек. Митингующие требуют отставки действующего кабинета министров во главе с премьер-министром РА Эди Рамой.

"Мы не удовлетворены актуальным состоянием дел в Албании, как и связями властей с организованной преступностью", - заявил лидер протестного движения и глава Демократической партии Албании (ДПА) Люльзим Баша. Политик при этом подчеркивает, что протесты продляться "не часы, не дни, а до бесконечности, пока не будет достигнута наша конечная цель". "Правительство Рамы должно уйти, пришло время его изгнать, - добавил он. - Рама утопил страну в бедности и коррупции, завел ее в тупик, вынуждая многих албанцев покинуть государство".

Протестующие также обозначают убийственный для государства экономический курс руководства РА. "Состояние экономики заметно ухудшилось и продемонстрировало, что приток инвестиций падает, а уровень бедности растет, - говорит лидер ДПА. - С коррупцией, контрабандой и наркоторговлей никто не борется в этом правительстве. Рама представляет народ как разбойников, в то время как сам бьет все разбойничьи рекорды. Кто может толерантно относиться к такой воровской власти? Кто может толерантно относиться к министрам - главным контрабандистам? Никто не является наивным, это больше не может продолжаться".

Бывший албанский президент Буяр Нишани выразил поддержку оппозиционным силам и отметил, что в стране сейчас властвует хаос.

"Сегодня нам необходимо преодолеть нынешнее положение дел в стране, сохраняющееся много лет, решить большие социальные проблемы, с которыми сталкивается государство", - заявил Нишани, добавив, что в противном случае граждане Албании будут становиться всё беднее, а хаос здесь продолжит нарастать.

По мнению самого Эди Рамы, кабинет министров Албании эффективно борется со всеми проявлениями преступной активности в государстве, в том числе с усилением влияния наркомафии, экстремистских и террористических группировок, что вызывает ответные жесткие действия со стороны транснациональных ОПС и связанных с ними лиц, в том числе среди политической элиты Тираны.

Между тем, согласно оценкам Государственной службы информации РА, албанцы остались самым вооруженным этносом на Балканах: в четырех из 10 албанских семейств находится незаконное огнестрельное оружие, которое нередко используется в ходе бытовых и криминальных конфликтов.

При этом, по оценкам специалистов, через территорию Балкан проходит около 70 процентов произведенного в Афганистане героина, а годовой доход преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет два миллиардов долларов. Албанская мафия контролирует 75 процентов поставок героина в Западную Европу и около 50 процентов поставок в США, а албанский наркокартель "Камилла" входит в пятерку крупнейших "сообществ" такого рода в мире.

Справка "РГ"

Республика Албания с 2009 года государство-член НАТО, с 2014 года - официальный кандидат на вступление в ЕС. При этом в настоящее время РА одна из беднейших европейских стран: средний доход ее жителей - 340 евро в месяц. Численность ее населения не превышает 3 млн человек, тогда как еще 1,2 млн албанских граждан проживают за границей. Албания является ключевым геополитическим союзником США на Балканах и проводником реализации интересов Вашингтона в регионе. В этой связи, неудивительно, что в налаживании российско-албанских отношений существуют определенные трудности, искусственно провоцируемые, в том числе местными политиками и СМИ, раздувающими "российскую угрозу". Вот, что по этому поводу заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"История наших отношений с Албанией наполнена взлетами и падениями. От дружбы до полного разрыва связей в 1961 году, да и в новейшее время были непростые моменты. Такого опыта нет ни у одной другой страны Балкан. Для правильного понимания этих уроков истории важно, что причины всех кризисов в российско-албанских отношениях носили, как известно, исключительно субъективный характер, - отметил высокопоставленный российский дипломат. - Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы добрые взаимные чувства уважения и дружбы между нашими странами были восстановлены".