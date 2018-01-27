Арктический циклон нарушил теплоснабжение столицы Киргизии

В Киргизии в экстренном порядке восстанавливают теплоснабжение замерзающей столицы. Авария на единственной ТЭЦ Бишкека - теплоэлектроцентрали, обеспечивающей город энергией и горячей водой, - привела к снижению температуры в теплосетях до 62 градусов. В отдельных квартирах воздух прогревается всего до 10 градусов выше нуля, а в медучреждениях - до 18-20-ти.

Авария на энергообъекте произошла в период аномальных для Киргизии холодов, вызванных вторжением арктического циклона, проходящего над странами Центральной Азии. В некоторых регионах горной республики это привело к снижению температуры ниже 44 градусов по Цельсию, а в Бишкеке уже несколько дней столбик термометра держится на уроне 20-25 градусов ниже нуля. В связи с этим немногим ранее глава МЧС Киргизии Кубатбек Боронов предупредил о возможном выходе из строя электросетей, котельных и теплотрасс.

Как сообщил председатель правления Национального энергохолдинга Киргизии Айбек Калиев, сбой на ТЭЦ Бишкека произошел с оборудованием старых котлоагрегатов. Крупной аварии на энергообъекте удалось избежать благодаря модернизации, проведенной ранее. Энергетики в экстренном порядке занимаются устранением неполадок, однако на устранение внештатной ситуации им может потребоваться еще несколько часов.

Теплоснабжение столицы Киргизии, в лучшем случае, восстановится ночью. Резко возросшая нагрузка на электросети приводит к отключениям света. Судя по всему, жителям Бишкека предстоит пережить самую холодную ночь в наступившем году.

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил Госинспекции по экологической и технической безопасности провести расследование причин аварии на ТЭЦ. Глава правительства Киргизии утверждает, что виновные в сбое теплоснабжения понесут наказание.

По распоряжению правительства в столице Киргизии открыты шесть пунктов приема и размещения для нуждающихся в помощи горожан. Их разместили в школах и соцучреждениях. Как сообщают в отделе по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства республики, пункты могут одновременно принять не менее трех тысяч человек, обеспечить их горячим питанием и чаем, ночлегом и пледами.