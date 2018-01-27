Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек

В результате взрыва в центре Кабула погибли 95 человек, более 160 получили ранения различной степени тяжести. Об этом передает телеканал Тоlo News со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Ранее афганские СМИ сообщали о 63 погибших и 151 пострадавшем.

Взрыв в столице Афганистана прогремел рядом с правительственным кварталом неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

Ответственность за теракт взяло радикальное движение "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ). Сообщается, что правоохранители по подозрению в причастности к взрыву задержали четыре человека.

Посольство России в Кабуле заявило, что не получало информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате атаки.