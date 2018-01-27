Движение "Талибан" взяло ответственность за теракт в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" (деятельность организации запрещена на территории РФ) взяло ответственность за взрыв в Кабуле, сообщило агентство Pejvak.

В субботу рядом с правительственным кварталом в столице Афганистана прогремел мощный взрыв. По последним данным, в результате теракта погибли 40 человек, еще 140 человек пострадали. Взрыв прогремел неподалеку от зданий Национальной дирекции по безопасности и посольства Индии. Сообщается, что террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи.

Посольство России в Кабуле заявило, что не получало информацию о наличии россиян среди пострадавших в результате взрыва.