Джерард Батлер рассказал, какая из жен Брэда Питта лучше целуется

Так вышло, что 48-летний шотландский актер Джерард Батлер успел поработать с обеими бывшими женами Брэда Питта - Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли (впрочем, с последней брак Питта официально до сих пор так и не был расторгнут).

С Джоли - во второй "Ларе Крофт", картине "Колыбель жизни" (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003), с Энистон - в комедийном боевике "Охотник за головами" (Bounty Hunter, 2010). И примечательно: и в той и в другой картинах присутствуют сцены лобзаний Батлера с названными.

Что не ушло от внимания ведущего телешоу Watch What Happens Live with AndyCohen, соответственно, Энди Коэна. Предложившего сравнить, кто из актрис целуется лучше.

На что Батлер на пару секунд пришел в картинное замешательство, а после ответил: Энистон.

Что, наверное, логично, поскольку Энджи входит в список наиболее "пахучих" знаменитостей.

Кстати, ходили слухи, что на съемках "Охотника" у Энистон и Батлера завязался роман. Но сплетни подтверждения не получили.

Батлер родился в 1969 году. В кино дебютировал в 1997-м - в байопике с Джуди Денч "Ее величество Миссис Браун". В том же году сыграл в фильме "бондианы" "Завтра не умрет никогда".

Среди других работ: "Дракула 2000" (титульная роль), "Мумия: принц Египта", "Призрак оперы" (титульная роль), "Власть огня", "Рок-н-рольщик", "300 спартанцев".