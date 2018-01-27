На сайт RG.RU
Специальный проект
Обсудить

Джерард Батлер рассказал, какая из жен Брэда Питта лучше целуется

Новость 27.01.2018, 16:16 | Текст: Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Так вышло, что 48-летний шотландский актер Джерард Батлер успел поработать с обеими бывшими женами Брэда Питта - Дженнифер Энистон и Анджелиной Джоли (впрочем, с последней брак Питта официально до сих пор так и не был расторгнут).

С Джоли - во второй "Ларе Крофт", картине "Колыбель жизни" (Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life, 2003), с Энистон - в комедийном боевике "Охотник за головами" (Bounty Hunter, 2010). И примечательно: и в той и в другой картинах присутствуют сцены лобзаний Батлера с названными.

Что не ушло от внимания ведущего телешоу Watch What Happens Live with AndyCohen, соответственно, Энди Коэна. Предложившего сравнить, кто из актрис целуется лучше.

На что Батлер на пару секунд пришел в картинное замешательство, а после ответил: Энистон.

Фото: kinopoisk.ru
В претендующем на 13 "Оскаров" фильме "Форма воды" нашли плагиат

Что, наверное, логично, поскольку Энджи входит в список наиболее "пахучих" знаменитостей.

Кстати, ходили слухи, что на съемках "Охотника" у Энистон и Батлера завязался роман. Но сплетни подтверждения не получили.

Батлер родился в 1969 году. В кино дебютировал в 1997-м - в байопике с Джуди Денч "Ее величество Миссис Браун". В том же году сыграл в фильме "бондианы" "Завтра не умрет никогда".

Среди других работ: "Дракула 2000" (титульная роль), "Мумия: принц Египта", "Призрак оперы" (титульная роль), "Власть огня", "Рок-н-рольщик", "300 спартанцев".

Обсудить
#Голливуд
Фото: Jordan Strauss/Invision/AP
Ассистентка Вайнштейна рассказала, какие непотребства он выделывал 26.01.2018
Появились кадры и русский трейлер антиутопии "Анон" 26.01.2018
Фото: актриса Риз Уизерспун рассказала про свою третью ногу 26.01.2018
#Анджелина Джоли
Фото: kinopoisk.ru
СМИ: У Анджелины Джоли роман со звездой камбоджийского рэпа 20.01.2018
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта занялся изучением русского языка 22.12.2017
Фото: в Сети обсуждают "дурацкие тапки" Анджелины Джоли 14.12.2017
#Брэд Питт
Фото: kinopoisk.ru
Брэд Питт попытался купить свидание с Эмилией Кларк 09.01.2018
СМИ рассказали о романе Дженнифер Лоуренс и Брэда Питта 14.12.2017
СМИ: у Брэда Питта роман с принцессой Монако 18.11.2017

Читайте также

Обратно на сайт

Рубрики

RSS
© 1998-2018 ФГБУ "Редакция "Российской газеты"
Интернет-портал "Российской газеты" зарегистрирован в Роскомнадзоре 21.06.2012 г. Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 50379.