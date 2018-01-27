Из кремлевской елки изготовят посох для Деда Мороза

Главный российский Дед Мороз получит посох, изготовленный из елки, украшавшей Соборную площадь Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

После праздников новогоднее дерево отправили на переработку. Из него изготовят памятные значки и рамки для благодарственных писем, музыкальные народные инструменты, клюшки для хоккеистов и многое другое.

"Дата вручения посоха пока в стадии обсуждения. Необходимо время для его изготовления", - рассказали в пресс-службе российского Деда Мороза. Напомним, в этом году главной елкой России стало 90-летнее дерево из Подмосковья высотой 27 метров.