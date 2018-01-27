Курды уничтожили турецкий танк под Африном

Бойцы курдских сил самообороны (КСС) уничтожили на севере сирийской провинции Алеппо танк ВС Турции. Об этом сообщил официальный представитель КСС Африна Рейзан Хеду.

"Наши бойцы смогли уничтожить турецкий танк, устроив засаду в районе между деревнями Камраш и Амара в окрестностях Раджу", - приводит РИА Новости его слова.

По данным минздрава Турции, в ходе операции турецких ВС в Африне погибли трое военных, 16 раненых находятся на стационарном лечении.

Между тем Анкара намерена расширить зону проведения операции "Оливковая ветвь" в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком. Дамаск решительно осудил действия турков в Африне. Москва призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.