В Греции воссоздали лицо умершей 9000 лет назад девушки

Новости

В Польше призвали не забывать о трагедии в Освенциме 22:35
Эрдоган: Армия Турции способна дойти до сирийского Идлиба 22:11
Слуцкий назвал президента Земана авторитетным европейским политиком 21:57
СМИ: Муса вернется в ЦСКА на правах аренды 21:51
CAS рассмотрел дела отстраненных от участия в ОИ российских спортсменов 21:25
СМИ узнали, почему Трамп и Порошенко не встретились в Давосе 21:12
После взрыва газа из пятиэтажки под Волгоградом эвакуировали жильцов 21:02
В Госдуме назвали бумажными овчарками "крымские патрули" Киева 21:00
Под Волгоградом в пятиэтажке взорвался газ 20:21
На Украине националисты потребовали уволить главу МИД Климкина 20:01
Милош Земан не будет менять конституцию Чехии 20:00
В Самарской области при столкновении трех авто погиб человек 19:27
Появилась уточненная дата премьеры финала "Игры престолов" 19:25
ОКР: МОК зарегистрировал 169 спортсменов для участия в Олимпиаде-2018 19:17
Драгош признал поражение и поздравил Земана с победой в выборах 19:10
Легкоатлетка Ласицкене показала лучший результат сезона в мире 18:55
В Петербурге арестован подозреваемый в терроризме 18:31
Милош Земан вновь избран президентом Чехии 18:30
В Крыму назвали цель создания Киевом "патрульной полиции" полуострова 18:28
Боец Нурмагомедов отказался обсуждать личную жизнь Криштиану Роналду 18:11
Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек 18:02
Скончался известный журналист Борис Резник 18:00
Вышел трейлер мрачного "лесного хоррора" "Ритуал" 17:59
В Мурманской области супруга при разводе унесла входную дверь 17:58
В отношении мужчин, поставивших штампы о браке в паспорта, завели дело 17:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Самые ожидаемые российские фильмы 2018 года
Опубликован полный состав сборной России на Олимпийских играх
Опубликован полный состав сборной России на Олимпийских играх
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
Опрос: Какие предметы по выбору вы хотели бы сдавать на ЕГЭ
27.01.2018 16:32
Рубрика: В мире
Проект: Наука

В Греции воссоздали лицо умершей 9000 лет назад девушки

Текст: Николай Грищенко

В Афинах ученые местного университета с помощью судмедэкспертов реконструировали лицо 18-летней девушки, жившей примерно 9000 лет назад, то есть в конце периода мезолита. Возраст молодой девушки был установлен по зубам.

Фото: depositphotos.com
В Китае нашли существо, "хранившееся" в янтаре сто миллионов лет

Как сообщает National Geographic, череп девушки был обнаружен еще в 1993 году в пещере Теопетра в центральной Греции. Ученым не удалось установить обстоятельства смерти девушки, но благодаря радиоуглеродному анализу стало известно, что она жила в период, когда люди начали переходить от собирательства к выращиванию зерновых культур и скотоводству. Это считается началом цивилизации. Поэтому археологи дали ей имя Авги, что с греческого переводится как "Рассвет".

В реконструкции была задействована группа экспертов, в том числе эндокринолог, ортопед, невропатолог, патологоанатом и рентгенолог. В первую очередь была проведена компьютерная томография, а затем череп был точно восстановлен с помощью 3D-принтера. Позже на него наклеили кусочки скотча, отражающие толщину плоти в определенных местах, и затем с помощью компьютерных алгоритмов было восстановлено лицо Авги.

При этом цвет кожи и глаз были выведены на базе общих характеристик людей в этом регионе.

В итоге получился портрет с суровыми чертами лица - у девушки были выдающиеся скулы, "тяжелые" брови и ямочка на подбородке. Как отметил один из реставраторов - шведский археолог Оскар Нильссон, лица людей за прошедшие тысячелетия "сгладились" и стали менее "мужественными", чем были во времена Авги.

Главное сегодня

Число жертв взрыва в Кабуле достигло почти 100 человек
Сурков: Закон о реинтеграции легализует противоправные действия Киева
Прокуратура Москвы предостерегла оппозицию от незаконной акции 28 января
В Совфеде назвали отчаянием призыв Порошенко создать коалицию против РФ
МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде