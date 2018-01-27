В Греции воссоздали лицо умершей 9000 лет назад девушки

More on how this sort of reconstruction works in my article https://t.co/CahW2s3z4F — Sarah Gibbens (@Sarah_Gibbens) 24 января 2018 г.

В Афинах ученые местного университета с помощью судмедэкспертов реконструировали лицо 18-летней девушки, жившей примерно 9000 лет назад, то есть в конце периода мезолита. Возраст молодой девушки был установлен по зубам.

Как сообщает National Geographic, череп девушки был обнаружен еще в 1993 году в пещере Теопетра в центральной Греции. Ученым не удалось установить обстоятельства смерти девушки, но благодаря радиоуглеродному анализу стало известно, что она жила в период, когда люди начали переходить от собирательства к выращиванию зерновых культур и скотоводству. Это считается началом цивилизации. Поэтому археологи дали ей имя Авги, что с греческого переводится как "Рассвет".

В реконструкции была задействована группа экспертов, в том числе эндокринолог, ортопед, невропатолог, патологоанатом и рентгенолог. В первую очередь была проведена компьютерная томография, а затем череп был точно восстановлен с помощью 3D-принтера. Позже на него наклеили кусочки скотча, отражающие толщину плоти в определенных местах, и затем с помощью компьютерных алгоритмов было восстановлено лицо Авги.

При этом цвет кожи и глаз были выведены на базе общих характеристик людей в этом регионе.

В итоге получился портрет с суровыми чертами лица - у девушки были выдающиеся скулы, "тяжелые" брови и ямочка на подбородке. Как отметил один из реставраторов - шведский археолог Оскар Нильссон, лица людей за прошедшие тысячелетия "сгладились" и стали менее "мужественными", чем были во времена Авги.