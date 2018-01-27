Мантуров: Повышение прогноза Moody`s увеличит инвестиции в экономику РФ

Повышение прогноза Moody's может увеличить объемы инвестиций в экономику России, считает министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"Повышение прогноза, даже при условии введения новых санкций, должно увеличить объемы инвестиций в нашу экономику. При этом формирование стабильных условий ведения бизнеса остается одним из приоритетных направлений нашей деятельности", - заявил он "РГ".

В пятницу, 26 января, международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу РФ, подтвердив его на уровне Вa1.

Улучшение прогноза Moody's по суверенному рейтингу со стабильного на позитивный ожидалось уже давно. Страна успешно справилась с инфляцией, рубль постепенно набирает силу, а цены на нефть стабильно растут уже несколько недель, отметил министр.

"За прошлый год на фоне укрепления рубля российская обрабатывающая промышленность усилила позиции на внутреннем рынке, что находит свое отображение в снижении доли импорта в потреблении.

Кроме того, меры поддержки, реализуемые министерством, также оказали позитивное влияние на промышленное производство. Увеличение объемов инвестиций в экономику позволит продолжить активное развитие отрабатывающих отраслей промышленности и начать реализацию новых крупных проектов", - рассчитывает Денис Мантуров.