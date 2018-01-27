Марадона поддержал арестованного экс-президента Бразилии

Диего Марадона заявил о своей поддержке экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва, которого обвиняли в коррупции и недавно приговорили к 12 годам тюрьмы.

"Дорогой Лула, Диего с тобой!" - написал бывший аргентинский футболист в Instagram. Там же он разместил фотографию, на которой держит футбольную майку желтого цвета с надписью "Лула" и номером "18".

Ранее Марадона называл себя другом Уго Чавеса, который был президентом Венесуэлы с 1999 по 2013 годы.

Кроме того, на теле футболиста вытатуированы портреты Эрнесто Че Гевары и Фиделя Кастро, сообщает РИА Новости.