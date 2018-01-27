Мексиканские военные нашли в трейлере более 100 нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

Как передает РИА Новости, машину остановили в штате Тамаулипас, который граничит с США. Национальный институт миграции латиноамериканской страны сообщил, что в трейлере находились 83 гватемальца, 17 гондурасцев и 9 сальвадорцев, в том числе 39 детей.

Задержанные рассказали, что ехали из южного мексиканского штата Чьяпас в Тамаулипас, чтобы затем перебраться в Соединенные Штаты. У людей не было ни воды, ни еды.