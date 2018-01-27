МИД: Россия ожидает положительного ответа от ООН по конгрессу в Сочи

Москва ожидает положительного ответа генерального секретаря ООН на предложение об участии всемирной организации в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Сергей Вершинин.

"В связи с важным заявлением спецпосланника (ООН Стаффана де Мистура) РФ ожидает решения генерального секретаря ООН о положительном ответе на приглашение ООН принять участие в конгрессе сирийского народа в Сочи", - цитирует РИА Новости слова Вершинина.

Ранее Де Мистура заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш примет решение, каков будет ответ организации на предложение принять участие в конгрессе.

На форуме, который намечен на 29-30 января, пойдет речь о выработке новой сирийской конституции и проведении на ее основе выборов. Ожидается, что в конгрессе примут участие около 1500 делегатов, которые представляют различные политические силы Сирии.