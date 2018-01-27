Монеты в честь Франциска Скорины представили в Минске

В Беларуси презентовали памятные монеты, посвященные одной из самых значимых фигур в истории страны - первопечатнику Франциску Скорине. Нумизматический комплект из шести знаков выпустил Национальный банк Республики в честь 500-летия белорусского книгопечатания, сообщает "БелРос".

Храниться монеты будут в историческом музее. Говорит Ирина Зварыко, ведущий научный специалист Национального исторического музея Республики Беларусь: "Работать над этими монетами было безумно интересно и очень сложно, потому что стояла задача показать не только города где бывал Франциск Скорина, стояла задача еще и найти какой-то образ этих городов, какую-то литературную метафору, с тем чтобы воплотить ее в художественный образ".

На оборотах - сюжеты о жизни и творчестве Франциска Скорины. К примеру, - на одной стороне, реверсе, находится изображение окна с видом на древний Полоцк, знаки из гравюр первопечатника и изображение раскрытой книги. На другой стороне - цитата о любви к Родине и изображение герба Республики Беларусь. Номинал монет - рубль и 20 рублей. Памятные знаки отчеканили на литовском монетном дворе. Часть работ выполнялось вручную.