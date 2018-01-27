Не менее трех человек погибли при столкновении судов в Перу

В результате столкновения двух судов в Перу погибли как минимум три человека. Об этом говорится в сообщении местных ВМС, опубликованном в их микроблоге в Twitter.

"Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности (на имена Карлоса Сандоваля Суклупе, Хуана Сандоваля Суклупе и Вальтера Сандоваля Акосты)", - цитирует РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, столкновение судна под либерийским флагом с рыбацкой шхуной, которая затем затонула, произошло еще в среду. До пятницы были обнаружены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести. Экипаж грузового судна не пострадал.