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27.01.2018 01:04
Рубрика: В мире

Не менее трех человек погибли при столкновении судов в Перу

В результате столкновения двух судов в Перу погибли как минимум три человека. Об этом говорится в сообщении местных ВМС, опубликованном в их микроблоге в Twitter.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Пока удалось достать тела трех человек и три удостоверения личности (на имена Карлоса Сандоваля Суклупе, Хуана Сандоваля Суклупе и Вальтера Сандоваля Акосты)", - цитирует РИА Новости сообщение.

По предварительным данным, столкновение судна под либерийским флагом с рыбацкой шхуной, которая затем затонула, произошло еще в среду. До пятницы были обнаружены тела всего трех человек. Остальные считаются пропавшими без вести. Экипаж грузового судна не пострадал.

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