Овечкин примет участие в конкурсе на силу броска в Матче звезд НХЛ

Определился состав участников на мастер-шоу в рамках Матча звезд Национальной хоккейной лиги. В трех конкурсах примет участие и трио российских хоккеистов, получивших приглашение на статусное мероприятие.

Так, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин посоревнуется на силу броска. Конкуренцию ему составят Джон Клингберг из "Далласа", Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Брент Бернс ("Сан-Хосе") и Стивен Стэмкос ("Тампа-Бэй"). В рамках конкурса каждый из участников выполнит по два броска, причем в зачет пойдет лучшая попытка.

Форвард "Тампы" и лидер регулярного сезона НХЛ по набранным очкам Никита Кучеров попробует себя в конкурсе на точность паса. Оппонировать ему будут Клод Жиру ("Филадельфия"), Брэйден Шенн, Алексом Пьетранджело (оба - "Сент-Луис"), Оливер Экман-Ларссон ("Аризона"), Эрик Стаал ("Миннесота"), Крис Летанг ("Питтсбург") и Дрю Даути ("Лос-Анджелес").

Наконец, голкипер "Тампы" Андрей Василевский примет участие в конкурсе вратарей. Противостоять ему будут Хенрик Лундквист ("Нью-Йорк Рейнджерс"), Коннор Хеллебайк ("Виннипег"), Пекка Ринне ("Нэшвилл") и Марк-Андре Флери ("Вегас").

Кроме того, в программе ожидаются конкурсы на контроль шайбы и точность броска, а также на самого быстрого игрока.

Мастер-шоу пройдет в ночь на 28 января в Тампе. Сам Матч звезд будет представлять собой мини-турнир с участием сборных четырех дивизионов НХЛ. Овечкин выбран капитаном команды Столичного дивизиона.