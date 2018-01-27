Племянник короля Саудовской Аравии посажен под арест в апартаменты

Арестованный по подозрению в коррупции в Саудовской Аравии принц Аль-Валид бин Талал живет в золоченых апартаментах с кабинетом, кухней и столовой. Об этом опальный член королевской семьи рассказал в интервью агентству Reuters.

С начала ноября прошлого года принц Аль-Валид вместе с десятками других членов политической и деловой элиты Саудовской Аравии, задержанных в результате антикоррупционной кампании в королевстве, содержатся под стражей в роскошном отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде.

По словам принца, с ним обращаются хорошо - питается в основном вегетарианскими блюдами, занимается спортом и смотрит по телевизору, установленному в кабинете Аль-Валида, сводки деловых новостей. Напитки принц под арестом пьет исключительно из кружки с его собственным изображением.

Принц, чье состояние было оценено журналом Forbes в 17 миллиардов долларов, является председателем и владельцем международной инвестиционной фирмы Kingdom Holding и одним из самых известных бизнесменов страны. Обвинения против Аль-Валида включают в себя отмывание денег, взяточничество и вымогательство.

В середине января стало известно, что Аль-Валид бин Талал начал переговоры о возможном досудебном урегулировании своего дела с властями королевства, но пока не договорился об условиях сделки. По некоторым данным, предложенная бин Талалом сумма не устроила судебные власти Саудовской Аравии.

Саудовские официальные лица заявляют, что они стремятся изъять у задержанных около 100 миллиардов долларов, которые по праву принадлежат государству. Эти средства размещены за границей в различных банках и фондах.