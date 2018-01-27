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27.01.2018 16:32
Рубрика: Власть

Пленум КПРФ был посвящен борьбе с коррупцией

Текст: Татьяна Замахина
Партия КПРФ сделала главной темой январского пленума борьбу с коррупцией. На заседании в подмосковном селе Рождествено обсуждались варианты борьбы с этим явлением. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, руководитель ЗАО "Совхоз имени Ленина", пообещал в случае свой победы на выборах поставить борьбу с коррупцией на первое место в своей внутренней политике.

С основным докладом по теме пленума выступил лидер компартии Геннадий Зюганов, который оказывает помощь Грудинину в качестве главы его избирательного штаба.

Переходя к основной теме, Зюганов заявил, что победить коррупцию невозможно без смены социально-экономической системы. Он перечислил шаги в этом направлении, среди которых были национализация предприятий, выход из ВТО, введение контроля над ценами и другие меры, о которых традиционно говорят коммунисты.

Зюганов "подключил" и международный контекст, отметив, что тему коррупции "недруги нашей страны пытаются сделать спусковым крючком российского оранжевого "майдана". "Сегодня Запад активно поддерживает критиков правящего режима из либерального лагеря. Но не все искренние демократы готовы обмануться посулами рыночных свобод", - заявил глава компартии.

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Говоря о конкретных мерах борьбы с коррупцией, Зюнанов привел в пример опыт КНР. Лидер КПРФ назвал "мифом" представление о том, что "всех провинившихся чиновников в Китае немедленно расстреливают". По его словам, только в отдельных случаях коррупционер приговаривается к высшей мере.

Лидер компартии, впрочем, не призывал использовать именно этот метод. Однако он считает, что необходимо ужесточить наказание для любых взяточников. Коммунисты собираются вернуть в правовую практику институт конфискации имущества, а также упростить процедуру привлечения к ответственности лиц, обладающих иммунитетом от применения к ним закона.

Среди мер он назвал и пресечение оттока капитала за рубеж. К слову, стоит заметить, что коммунистам и лично Грудинину на данный момент приходится оправдываться и разъяснять информацию о счетах кандидата от КПРФ как раз в зарубежных банках.

Грудинин в своем докладе на пленуме поддержал тезисы лидера компартии. Он выступил и с конкретным предложением - создать национальное бюро по борьбе с коррупцией, подчиненное президенту страны и лидерам крупнейших партий. По словам Грудинина, такая мера позволит поставить вопрос борьбы с коррупцией "во главу угла". Кроме того, он предложил "срочно ратифицировать 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией". Правда, стоит заметить, что многие юристы считают, что эта статья противоречит Конституции РФ, в частности, принципу презумпции невиновности.

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