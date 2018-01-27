Полиция Канады: Миллиардера Шермана и его супругу убили

Миллиардера Барри Шермана и его супругу Хани убили. С таким заявлением выступила полиция Канады. "У нас достаточно доказательств", - заявила детектив Сьюзан Гомес. ТАСС напоминает, что тела двух человек в подвале одного из домов в Торонто 15 декабря обнаружил агент по недвижимости. Во время вскрытия было установлено, что оба скончались от удушения.

Полиция сразу назвала трагический инцидент подозрительным. СМИ писали, что Шерман мог сначала убить свою супругу, а затем покончить с собой. Семья погибших наняла частных детективов, которые установили, что к преступлению могут быть причастны сразу несколько человек.

Шерман - основатель фармацевтической компании Apotex, которая производит лекарственные препараты и экспортирует их в более чем 115 стран. В ноябре журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады.