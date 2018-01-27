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Рубрика: В мире

Причиной стрельбы в центре Амстердама мог стать криминальный конфликт

Причиной стрельбы в столице Голландии Амстердаме стал криминальный конфликт, однако версия теракта окончательно не исключена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в местной полиции.

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В результате стрельбы в центре города один человек погиб и двое были ранены, ранее сообщили в правоохранительных органах. Выстрелы прозвучали на улице Гроте Виттенбургер. Пострадавших оперативно госпитализировали.

При этом задержать подозреваемого, который надел балаклаву, не удалось. Он скрылся с места происшествия. СМИ привели свидетельства очевидцев о том, что выстрелы напоминали автоматные.

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