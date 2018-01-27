Пушков: МОК осталось только запретить олимпийцам говорить по-русски

Сенатор Алексей Пушков удивлен обилием запретов, которые МОК накладывает на российских спортсменов, допущенных к участию к Олимпиаде в Южной Корее.
"МОК осталось лишь запретить допущенным на зимние ОИ российским спортсменам говорить по-русски и вообще выходить из гостиницы, чтобы принять участие в соревнованиях. Все остальные запреты уже введены", - написал он в Twitter.
Накануне МОК опубликовал правила поведения для "олимпийских спортсменов из России". Они не должны использовать национальную символику не только на форме, но и в социальных сетях.
Кроме того, россиянам предписано отказаться от параллельных церемоний награждения, в ходе которых не будет подчеркиваться нейтральный статус нашей сборной. При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать отечественный триколор. Но только в спальнях и помещениях и с предварительного согласия МОК.
МОК осталось лишь запретить допущенным на зимние ОИ российским спортсменам говорить по-русски и вообще выходить из гостиницы, чтобы принять участие в соревнованиях. Все остальные запреты уже введены.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 января 2018 г.