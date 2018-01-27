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27.01.2018 17:35
Рубрика: Спорт

Пушков: МОК осталось только запретить олимпийцам говорить по-русски

Текст: Галина Мисливская

Сенатор Алексей Пушков удивлен обилием запретов, которые МОК накладывает на российских спортсменов, допущенных к участию к Олимпиаде в Южной Корее.

"МОК осталось лишь запретить допущенным на зимние ОИ российским спортсменам говорить по-русски и вообще выходить из гостиницы, чтобы принять участие в соревнованиях. Все остальные запреты уже введены", - написал он в Twitter.

Итоговый список приглашенных на ОИ россиян появится не ранее 27 января

Накануне МОК опубликовал правила поведения для "олимпийских спортсменов из России". Они не должны использовать национальную символику не только на форме, но и в социальных сетях.

Кроме того, россиянам предписано отказаться от параллельных церемоний награждения, в ходе которых не будет подчеркиваться нейтральный статус нашей сборной. При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать отечественный триколор. Но только в спальнях и помещениях и с предварительного согласия МОК.

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