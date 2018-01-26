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26.01.2018 20:05
Рубрика: Спорт

МОК запретил спортсменам демонстрировать флаг РФ на Олимпиаде

Текст: Артур Нанян
Международный олимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал правила поведения членов российской делегации на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Соревнования пройдут с 9 по 25 февраля.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Согласно этим правилам, наши спортсмены должны подписать специальный документ, в котором согласятся с требованием не использовать национальную символику не только на форме, но и в социальных сетях.

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Кроме того, россиянам предписано отказаться от параллельных церемоний награждения, в ходе которых не будет подчеркиваться нейтральный статус нашей сборной. При этом спортсменам и сопровождающим в олимпийской деревне можно вывешивать отечественный триколор. Но только в спальнях и помещениях. И то - с предварительного согласия МОК.

Соблюдение этих правил будет контролировать рабочая группа МОК под руководством заместителя гендиректора Пера Миро и спортивного директора Кита Макконнелла. Эта группа впоследствии представит полный отчет комиссии МОК.

Напомним, что накануне Олимпийский комитет России (ОКР) назвал состав нашей сборной на Игры, состоящий из 169 спортсменов. Всего российская делегация в Пхенчхане будет насчитывать 340 человек.

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