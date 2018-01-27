Пушков: Польские власти "не в ладах с логикой"

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Польши Анджея Дуды об условиях закупки газа в России. Сообщение парламентария опубликовано на его странице в Twitter.

Ранее Дуда заявил, что Варшава желает закупать российское "голубое топливо" на тех же условиях, что и Берлин. Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет "Газпром".

"Польша ведет себя странно: пытается сорвать Северный поток-2, действуя против интересов России, но при этом требует от нас лучших условий для закупок нашего газа. Ей следует сделать выбор. Нельзя вредить и рассчитывать на лучшее отношение. В Варшаве явно не в ладах с логикой", - написал Пушков в популярном микроблоге.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода рядом с "Северным потоком" - от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ. Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, планирующие экспортировать свой СПГ в Европу.