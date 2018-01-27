Прокуратура Москвы предостерегла оппозицию от незаконной акции 28 января

Прокуратура Москвы предупредила организаторов несанкционированного шествия по Тверской улице Москвы об ответственности за нарушение закона. В сообщении на сайте прокуратуры говорится, что организаторам были направлены предложения о проведении мероприятия по альтернативным маршрутам, но они остались без ответа.

В частности, как сообщил "РГ" руководитель департамента региональной безопасности столицы Владимир Черников, им были предложено провести митинг в Гайд-парке Сокольники, а шествие - по улице Перерва до дома 157 и по улице Люблинская с митингом у памятника "Солдату Отечества" на пересечении этих улиц, а также по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" с митингом на проезжей части улицы Маршала Василевского напротив дома 13. Ответа в мэрию Москвы не поступило.

"Поскольку организаторами не принято мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места проведения публичного мероприятия, его проведение не допускается в соответствии с ч.5 ст.5 федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"",- заявили в прокуратуре.

Кроме того, МВД пообещало жестко пресекать нарушения на акциях протеста перед выборами. В связи с тем, что акция не санкционирована, дороги в городе нигде не перекрываются, рамки с металлоискателями не устанавливаются. "Тем не менее, Алексей Навальный призывает в социальных сетях людей выходить на улицу, тем самым подвергая опасности их здоровье и безопасность", - рассказали "РГ" в пресс-службе департамента.

Напомним, сторонники Навального запланировали на 28 января всероссийскую забастовку избирателей, поводом для проведения которой стал его недопуск до президентских выборов.