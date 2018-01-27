Число отравившихся в хабаровской гимназии детей увеличилось до 80

Симптомы кишечной инфекции выявлены у 80 учащихся хабаровской гимназии № 3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

Напомним, первоначально речь шла о девяти заболевших. Школьники стали обращаться к врачам по поводу пищевого отравления.

ТАСС приводит слова руководителя управления Роспотребнадзора Татьяны Зайцевой: "Ситуация постоянно меняется. Как бы то ни было, мы можем говорить сейчас о 80 заболевших".

Пострадали дети разных возрастов, трое из них госпитализированы, с симптомами инфекции также обращалась к врачам одна преподавательница.

Управление Роспотребнадзора продолжает эпидемиологическое расследование случившегося.

Как рассказали "РГ" в ведомстве, на пищеблоке учебного заведения уже выявлен ряд нарушений санитарного законодательства, в том числе связанных с технологией приготовления пищи (запеканок, салатов).

"Кроме того, выявлены нарушения правил мытья посуды и инвентаря, режима дезинфекции, питьевого режима для детей", - добавили в управлении Роспотребнадзора.

Занятия в гимназии приостановлены, проводятся дезинфекционные мероприятия.

По факту вспышки кишечной инфекции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").