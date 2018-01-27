Судно "Спасатель Заборщиков", прибывшее в район поисков пропавшего судна "Восток", обнаружило два спасательных плота с траулера. Об этом сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Приморскому краю.

Один из плотов уже поднят. Спасатели сообщают, что он залит водой, людей на нем не обнаружено.

Ко второму плоту судно подойдет через считанные минуты.

Рыболовное судно "Восток" следовало из порта Донгхэ Республики Корея в сахалинский порт Холмск. 24 января 2018 года в 21 час 32 минуты по московскому времени было получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. "Восток" перестал выходить на связь. В район срабатывания радиобуя направились спасатели, но судно и членов экипажа обнаружить пока не удалось.

К поисковым работам привлечены 108 человек и 8 единиц техники, обследовано свыше 10 тысяч квадратных километров морской акватории.