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27.01.2018 07:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморском крае сгорела школа

Текст: Инесса Доценко

В приморском селе Антоновка (Чугуевский район) практически полностью сгорело деревянное здание школы 1982 года постройки.

Как рассказали "РГ" в региональном ГУ МЧС, 26 января в 22.17 местного времени на пульт пожарной охраны Кировского района поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации.

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Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия спустя 20 минут (расстояние от ближайщей пожарной части 33 километра), приступили к тушению. Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. При тушении было задействовано 18 человек личного состава и 6 единиц техники. В результате пожара никто не пострадал: людей в школе в столь поздний час не было.

В 23.19 огонь локализовали, а в 01.58 полностью ликвидировали. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

Тем временем глава Приморья Андрей Тарасенко поручил оперативно организовать доставку в соседнее село Руновка 16 детей, которые обучались в сгоревшей школе.

- Ребят станет возить туда школьный автобус. Учебный процесс у детей прерван не будет, - рассказал заместитель губернатора края Константин Межонов.

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