Мордовским АПК заинтересовались венгерские инвесторы

Мордовским АПК заинтересовались венгерские предприниматели. Вопросы реализации инвестиционного проекта в сфере сельхозпроизводства и переработки обсуждались на встрече главы РМ Владимира Волкова с представителями деловых кругов из Будапешта.

Гости отметили, что регион имеет огромный потенциал для бизнеса - в том числе по реализации масштабных агропроектов. По словам инвесторов, участки, предложенные им для размещения производства в Мордовии, соответствуют всем требуемым критериям по части транспортной доступности, обеспеченности инженерными коммуникациями и трудовыми ресурсами.

Глава РМ, подчеркнув важность сотрудничества с венгерскими предпринимателями, напомнил, что для инвесторов в республике предусмотрен целый ряд налоговых льгот и других преференций.

К реализации совместного проекта планируется приступить в ближайшее время - после его детальной проработки.

Напомним, что в мае 2016 года в ходе визита в Будапешт официальной делегации Мордовии между правительством РМ и министерством внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии было заключено соглашение о сотрудничестве.