Президент наградил двух жителей Мордовии за спасение погибавших

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалями "За спасение погибавших" двух жителей Мордовии.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по региону, офицер республиканского УФСИН Андрей Спирин и сотрудница Управления федерального казначейства по РМ Ольга Стяпина отличились при спасении утопавших детей.

- 22 мая 2003 года Ольга Стяпина возвращалась с работы из села Атюрьево домой - в сторону деревни Барановка. Проезжая на велосипеде мимо пруда, она увидела там двух тонущих девочек пяти и восьми лет, которые уже с головой уходили под воду, - рассказали в пресс-службе МЧС по РМ.

Не раздумывая, отважная женщина прямо в одежде бросилась в пруд и вытащила обеих девочек на берег. Затем она оказала детям доврачебную помощь.

А 23 мая 2015 года сотрудник исправительной колонии №7 УФСИН по РМ Андрей Спирин спас семилетнюю девочку. Она купалась с друзьями в пруду поселка Парца Зубово-Полянского района и начала тонуть. Офицер кинулся на помощь.

- Вынесенная на берег девочка уже почти не дышала. Мужчина начал оказывать ей первую медицинскую помощь. После грамотно сделанного искусственного дыхания пострадавшая пришла в себя, - пояснили в МЧС.