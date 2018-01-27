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27.01.2018 18:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранск вошел в топ-10 самых популярных у туристов городов ПФО

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
По итогам 2017 года Саранск вошел в десятку городов Приволжья, пользующихся наибольшей популярностью у туристов.
Фото: Николай Гагарин/РГ Фото: Николай Гагарин/РГ
Фото: Николай Гагарин/РГ

Об этом сообщили в Туристко-информационном центре (ТИЦ) РМ со ссылкой на результаты рейтинга, составленного российским сервисом бронирования отелей Tvil.ru.

В Мордовии для туристов разработали бесплатную карту

Рейтинг подготовлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году с учетом сведений о средней стоимости номера в сутки и количестве ночей в брони. В первую десятку городов ПФО, популярных у туристов, вошли Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Уфа, Саратов, Ижевск, Ульяновск, Чебоксары и Саранск.

В прошлом году в столице Мордовии туристы бронировали проживание в отелях и квартирах в среднем на полторы ночи и платили 1,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего проживание туристам обошлось в Чебоксарах и Саранске, а дороже всего - в Нижнем Новгороде.

Топ-10 городов ПФО, популярных у туристов в 2017 году:

1. Казань - 3,1 тысяча рублей/ 4 ночи

2. Нижний Новгород - 3,2 тысячи рублей/ 2,5 ночи

3. Самара - 2,6 тысячи/ 3 ночи

4. Пермь - 2,3 тысяч рублей/ 3 ночи

5. Уфа - 2,5 тысячи рублей/ 1,5 ночи

6. Саратов - 1,9 тысяч рублей/ 1,5 ночи

7. Ижевск - 1,9 тысячи рублей/ 1,5 ночи

8. Ульяновск - 2,6 тысяч рублей/ 2 ночи

9. Чебоксары - 1,5 тысячи рублей/ 3 ночи

10. Саранск - 1,6 тысяч рублей, 1,5 ночи

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