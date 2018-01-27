В Мордовии победителям школьных олимпиад вручили премии главы РМ

Ученикам школ Мордовии, ставшим победителями и призерами международных и всероссийских олимпиад, вручили премии главы РМ. Обладателями грантов от 30 000 до 300 000 рублей стали 43 школьника.

Кроме того, награды получили еще 40 ребят, проявивших себя в учебно-исследовательской деятельности, общественной работе, творчестве, научно-технических и профессиональных конкурсах.

Следует отметить, что в этом году были учреждены новые премии главы РМ для победителей школьных олимпиад.

- За успех на международном уровне их размер составит от 100 до 300 тысяч рублей. Победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады получат соответственно 60 и 30 тысяч рублей, - пояснил в ходе церемонии награждения лидер региона Владимир Волков.

При этом учащиеся Республиканского лицея для одаренных детей Тимур Давлетбаев, Сулейман Казимов и Анастасия Адайкина, одержавшие победы на крупнейших российских и международных состязаниях по естественно-научным дисциплинам, химии и астрономии, стали лауреатами сразу двух премий.

Как уже писала "РГ", лицей пять лет подряд входит в топ-10 лучших школ России по качеству образования. Он занимает в этом рейтинге второе место, уступая лишь Президентскому физико-математическому лицею Санкт-Петербурга.

Кроме того, в рейтинге регионов по числу медалей Всероссийской олимпиады школьников за последние три года Мордовия вышла на второе место в РФ, уступая только Москве.

- Результаты авторитетных рейтингов, а также победы и достижения наших ребят подтверждают, что качество образования в республике - одно из лучших в стране. В прошлом году на Всероссийской олимпиаде школьники Мордовии завоевали 48 призовых мест. Это новый рекорд в истории нашего олимпиадного движения, - резюмировал Владимир Волков.