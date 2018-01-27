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27.01.2018 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове пожар уничтожил двухэтажный дом

Текст: Валентина Зотикова (Саратов)

Две жительницы Саратова пострадали в ночном пожаре: огонь уничтожил двухэтажный дом на улице Аткарской.

Как сообщило в субботу ГУ МЧС по региону, сигнал тревоги поступил в ноль часов 40 минут.

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- На момент прибытия к месту первых пожарных подразделений происходило открытое горение по всей площади здания. Из здания были спасены 20 человек. С места был объявлен третий повышенный номер вызова, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Возглавлял тушение пожара начальник регионального управления МЧС генерал-майор Игорь Качев. На месте работали 67 человек личного состава, 18 единиц техники - в том числе пожарный поезд, были задействованы все экстренные службы города. Огонь бушевал на площади 600 квадратных метров.

В результате ЧП пострадали две женщины - 1958-го и 1942 годов рождения. С отравлением продуктами горения легкой степени они доставлены в городские больницы №№1 и 8.

Пожар был ликвидирован в 4 часа 26 минут. Причина возгорания устанавливается.

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