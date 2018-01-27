В Петрозаводске стартовали очередные международные гонки на собачьих упряжках под названием "По земле Сампо". Они уже шестые. Но впервые в этом году в программу соревнований включили масс-старт, когда на дистанцию в одно и тоже время отправились сразу порядка десяти экипажей. В каждой упряжке - по четыре собаки.

Как сказал "РГ" один из вдохновителей соревнований Виктор Симонов, они традиционно проходят в статусе этапа кубка мира по ездовому спорту. Кстати, трассу в Карелии каюры называют одновременно и трудной, и необычной. Во-первых, в нынешнем сезоне ее сделали более длинной, а во-вторых, в лесу много природных участков пересеченной местности.

На гонку в республику приехали около 120 спортсменов из многих городов России, в том числе и с Камчатки. Есть экипажи из стран Скандинавии - Финляндии и Швеции, а также Беларуси. Главным судьей соревнований вновь стал вновь стал Гиртс Элдманис, он возглавляет федерацию ездового спорта Латвии.

Каюры соревнуются на разных дистанциях: спринт в шесть и десять километров, а также средняя дистанция на 40 километров.

Итоги соревнований "По земле Сампо" подведут в воскресенье.