В Мурманской области супруга при разводе унесла входную дверь

В городе Североморске произошел необычный случай при разделе имущества, нажитого совместно бывшими супругами. Экс-жена оставила благоверного без входной двери в квартиру, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области.

По вердикту суда, бывшая супруга должна была передать часть имущества мужу и освободить квартиру. В назначенный срок женщина сообщила судебному приставу, что все исполнила.

Сотрудник УФССП вместе с мужчиной отправились по адресу. Но в подъезде их ждал неожиданный сюрприз. В квартире не было входной двери, вместо нее висел ковер. Бывший муж, естественно, стал возмущаться. Но судебный пристав объяснил: в решении суда не указывается, что женщина при освобождении квартиры не имеет права забрать входную дверь. Так что исполнительное производство завершено.