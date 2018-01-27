После взрыва газа из пятиэтажки под Волгоградом эвакуировали жильцов

Жители двух подъездов в пятиэтажке города Волжска Волгоградской области покинули свои квартиры после взрыва газа.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС, жильцов эвакуировали спасатели.

"В настоящее время жильцы подъезда, в котором произошел взрыв, а также соседнего подъезда эвакуированы", - цитирует агентство своего собеседника.

Также сообщается о пострадавшей 36-летней женщине.

Газ взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома. Возгорания и видимых обрушений в нем нет.