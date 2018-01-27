В Краснодаре загорелся крупный торговый центр

В субботу в крупном торговом центре Краснодара возник пожар. Загорелась обшивка здания, сообщают в региональном управлении МЧС.

Инцидент случился в ТЦ "Галереи" в самом центре города. Прибывшие на место пожарные эвакуировали находившихся в здании людей.

- Пожар ликвидирован в 14:04, пострадавших нет. В ликвидации участвовало 8 пожарных расчетов и 32 человека личного состава, - уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Общая площадь возгорания составила около 80 квадратных метров. Сейчас выясняются причины инцидента.