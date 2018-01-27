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27.01.2018 16:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 15 регионах начали создавать центры по выявлению одаренных детей

Текст: Ольга Бондаренко (Краснодарский край)

В 15 российских регионах началось создание специальных центров по выявлению и поддержке одаренных детей, которые за основу взяли модель сочинского "Сириуса". Об этом в субботу сообщили на Всероссийской конференции "Путь к успеху", которая проходит в олимпийской столице.

Фото: Предоставлено образовательным центром "Сириус"
Елена Шмелева: Вовлекать детей в творческую среду надо как можно раньше

- Первая часть региональной сети по выявлению юных дарований уже состоялась. Соглашение по созданию специальных центров было подписано с 46 регионами, в 15 из них они уже создаются, - рассказала руководитель фонда "Талант и успех", созданного для организации образовательного центра "Сириус", Елена Шмелева. - Сеть развивается совместно с сильными вузами на местах и компаниями, которые собственно и должны стать местом работы для этих ребят. Причем модель горизонтальная, она позволит встраиваться детям с пятых-шестых класса. То есть гораздо раньше, чем в "Сириусе", где мы работаем с ребятами постарше. И самое главное - проект позволит прошедшим обучение в сочинском центре, возвращаясь домой, оказаться на базе сильных вузов и компаний-партнеров, которые смогут дать талантам задачу сложностью следующего уровня. Это поможет подстегнуть развитие таких детей.

Как выяснилось, до 2020 года в каждом регионе страны должна появиться такая структура. Плюс уже разработана и открыта специальная программа профессиональной подготовки школьных педагогов, которая будет проходить в ОЦ "Сириус".

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