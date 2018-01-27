В Госдуме назвали бумажными овчарками "крымские патрули" Киева

Депутат Государственной думы РФ от Крыма Руслан Бальбек оценил как нулевой потенциальный результат от предложенного Киевом создания полицейских патрулей по Крыму и Севастополю.

- Инициативу можно сравнить с подготовкой космонавтов, ведь Украине до Крыма и Севастополя - как до Луны, - заявил политик RT. - К тому же толку от полицейских, никогда не появляющихся на объекте - ноль. На Украине канцелярия пошла войной на здравый смысл и как ни печально победила. Поэтому все эти спецподразделения так и останутся "бумажными овчарками".

Ранее депутат Госсовета РК Владислав Ганжара предположил, что идея министра МВД Арсена Авакова о создании "патрульной полиции" полуострова в первую очередь направлена на освоение скудных бюджетных средств Украины заинтересованными бизнес-кланами.

В свою очередь, вице-премьер правительства РК Дмитрий Полонский предложил киевским властям нарисовать контур Крыма на Крещатике и по нему маршировать виртуальным патрулям.