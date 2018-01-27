В Крыму оценили последствия новых санкций США

Вице-спикер парламента Республики Крым Ремзи Ильясов заявил о том, что санкционная политика Вашингтона не сможет сдержать развитие региона.

Министерство финансов США в пятницу расширило перечень физических и юридических лиц, которые подпадают под односторонние американские санкции, введенные ранее в связи с событиями на Украине. В список добавили 21 человека - в основном, граждан России и Украины, а также по меньшей мере 9 компаний, работающих преимущественно в энергетической отрасли.

"США не смогут остановить санкциями развитие Крыма, - заявил РИА Новости Ильясов. - Полуостров развивается и санкции тому не помеха. В Крыму растет благосостояние населения, магазины у нас полны продуктов, у нас все в достатке. Крымом интересуются иностранные инвесторы, здесь строятся масштабные инфраструктурные проекты".

По словам крымского парламентария, санкции Вашингтона "больше рассчитаны на моральное, психологическое давление". Ильясов пояснил, что американцы преследуют только свои "меркантильные экономические и геополитические интересы".

"Задача одна - заполучить как можно больший контроль над мировыми рынками и ресурсами, прикрываясь свободой слова и принципами демократии", - сказал он.