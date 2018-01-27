В Крыму назвали цель создания Киевом "патрульной полиции" полуострова

В парламенте Крыма саркастично отнеслись к идее министра внутренних дел Украины Арсена Авакова создать патрульную полицию Крыма и Севастополя "до освобождения от оккупантов". По мнению депутата Госсовета РК Владислава Ганжары, это спецподразделение в случае его появления поможет украинским коррупционерам разбазаривать скудные бюджетные ресурсы.

- Создание дополнительного ведомства, на мой взгляд, является целью МВД Украины в борьбе за те минимальные бюджетные средства и ресурсы, которые сегодня в этом государстве есть, - заявил Владислав Ганжара RT. - Я глубоко убежден, что там идет серьезная внутриклановая борьба. И это очередной коррупционный проект украинских властей. На Украине относительно Республики Крым на бумаге декларативно существуют какие-то непонятные органы, не ясно чем занимающиеся, поскольку никакой юрисдикции на территории полуострова у них нет.

Ганжара в очередной раз подчеркнул, что украинской патрульной полиции на полуострове никогда не будет в силу того, что крымчане раз и навсегда решили связать свою судьбу с Россией.

С 2014 года власти Украины то и дело создают некие параллельные структуры с использованием слова Крым. Например, существует так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, которая действует в Киеве и не имеет никакого влияния на события на полуострове.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко создал постоянное представительство Украины в "АРК", которое базируется в Херсоне. Оно нужно властям Украины лишь для того, чтоб показывать свою мнимую заботу о жителях полуострова. Власти Крыма не раз называли создание таких виртуальных органов "фантомными болями" Киева.