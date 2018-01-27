Роналду дал понять, что не собирается уходить из "Реала"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что не собирается покидать Мадрид, а значит, и королевский клуб.

- Конечно, я хочу остаться в Мадриде. Я живу в этом городе с 2009 года. Мне здесь все нравится: погода, люди. К тому же отсюда близко до Португалии, куда я могу доехать на машине, - отметил 32-летний португалец в интервью изданию Marca. - Испания - замечательная страна. Я люблю ее, как и этот клуб.

Журналисты задали Роналду подобный вопрос неслучайно. По сообщению ряда СМИ, пятикратный обладатель "Золотого мяча" близок к уходу из "Реала" из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом. Интерес к Роналду якобы проявлял "Манчестер Юнайтед". Среди вариантов также назывались ПСЖ и "Спортинг".

Напомним, что во всех турнирах Роналду провел за "Реал" 419 матчей, забил 424 гола и сделал 128 результативных передач.

Сейчас "Реал" отстает от "Барселоны" в примере на 19 очков. Также команда вылетела из Кубка Испании.